Свободу абонентам! Как в Украине заработала услуга переноса мобильного номера

Как известно, обещанного три года ждут. Однако, когда речь заходит о реформах в сфере телекоммуникаций, сроки вырастают в разы. Именно так произошло с услугой переноса номера при смене оператора (MNP – Mobile Number Portability), запуска которой украинцы ожидали долгие девять лет. Из-за длительных судебных тяжб и откровенного затягивания украинские абоненты получили долгожданное освобождение от мобильного рабства только с 1 мая.

Запуск этой услуги будет иметь положительные последствия для абонентов. Благодаря MNP они станут менее зависимыми от мобильных операторов. Если компания решит перевести пользователя на более высокие тарифы, или снизит качество предоставления услуг, он сможет перейти в другую сеть, не потеряв при этом номер, который у многих украинцев мог оставаться неизменным более десяти лет.

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Эксперты утверждают, что запуск MNP в нашей стране позволит усилить конкуренцию между операторами, будет способствовать выравниванию тарифных планов и улучшению качества связи. А значит абоненты, в любом случае, независимо от того, планируют ли они воспользоваться услугой, или нет, окажутся в выигрыше. Ведь каждый оператор будет стараться удержать своих клиентов с помощью более выгодных предложений, чем у конкурентов.

Всего в Украине существует шесть мобильных операторов, у каждого из которых есть свой номерной ресурс. Так, за оператором «Киевстар» закреплены коды: 067, 068, 097, 098. За Vodafone (компания «ВФ Украина») - 050, 066, 095, 099. Оператор lifecell владеет номерным ресурсом: 063, 073, 093. Тогда как оператор «ТриМоб» (дочка «Укртелекома») использует код 091, «Интертелеком» - 094, а PeopleNet (компания «Телесистемы Украины») – 092.

С помощью услуги MNP абонент сможет при смене оператора полностью сохранить свой старый номер, включая код сети. То есть, пользователь, номер которого начинается, к примеру, на 095, отныне сможет при этом быть абонентом любой сети – хоть «Киевстар», хоть Vodafon или lifecell. Таким образом, если услуга MNP станет в Украине востребованной, код оператора потеряет свое изначальное значение.

Учитывая, что все компании мобильной связи в Украине предлагают дешевые звонки внутри сети, возникает логичный вопрос – как абонент узнает, на номер какого оператора он звонит и по какому тарифу будет оплачен разговор?

Операторы не мешкают с ответом и уверяют, что неудобств не возникнет. При звонках на перенесенные номера перед соединением пользователь получит уведомление о том, на номер какой сети осуществляется вызов. Однако каким будет это уведомление – в виде голосового сообщения, либо звукового сигнала, - пока неизвестно. Договориться о едином формате украинские мобильные операторы до сих пор не смогли.

Как воспользоваться услугой

Доступна услуга переноса номера будет только для контрактных абонентов, которые заключили с оператором договор. Так называемым припейд-абонентам, которые в свое время купили сим-карту в киоске, перед тем, как переносить номер, необходимо будет идентифицировать себя в базе данных компании и перейти на контрактную форму обслуживания.

По словам Вадима Гулько – исполнительного директора госпредприятия «Украинский государственный центр радиочастот», которое отвечает за запуск MNP в Украине, это нужно для того, чтоб оператор был уверен в том, что номер, который будет перенесен в другую сеть, принадлежит именно тому человеку, который обращается с подобной просьбой.

«Абонент не сможет воспользоваться услугой MNP, если номер не привязан к владельцу. Вдруг это номер другого человека, и кто-то просто решил так подшутить над соседом?», - сказал Гулько.

Мобильные операторы утверждают, что услуга MNP будет для абонентов бесплатной, а сам перенос номера займет до трех рабочих дней. То есть, с учетом выходных, те украинцы, которые первого мая заявили о своем желании сменить оператора, будут переведены в новые сети не ранее шестого числа.

Для того, чтобы сменить оператора, украинцам необходимо подать онлайн-заявку, либо обратиться в сервисный центр оператора, на услуги которого они хотят перейти. С собой нужно иметь паспорт. Компания будет обрабатывать полученную заявку в течение восьми часов, после чего отправит уведомление о начале переноса номера второму оператору, сеть которого абонент решил покинуть. У второго оператора на обработку этой заявки также будет восемь часов. Если обе компании не выявят никаких нарушений, по истечению трех рабочих дней абонент сможет получить новую сим-карту с сохранением своего старого номера.

В то же время существует ряд ограничений, из-за которых пользователи не смогут воспользоваться услугой MNP.

Операторы могут отказать в переносе номера, если абонент подаст недостоверные данные о своей личности. Или если напишет сразу несколько заявлений о переходе к разным операторам. Либо если абонент попросит перенести номер своего стационарного телефона – услуга MNP распространяется только на мобильную связь.

Менять свой номер украинцы смогут не чаще одного раза в месяц. При этом при подаче заявки абонент может сам выбрать дату, с которой хочет перейти в новую сеть – для того, чтобы, например, израсходовать все деньги на счету, поскольку остаток средств не будет переноситься в сеть другого оператора.

Техническая сторона вопроса

Для абонентов процедура переноса номера должна быть максимально удобной и доступной. Однако, как эта операция будет происходить с точки зрения мобильных операторов?

Для хранения информации о перенесенных номерах была создана центральная база данных, в которой должны быть отображены все необходимые сведения о номере, какому оператору он принадлежал и в какую сеть перенесен. Техническое решение для ведения этой информационной системы предоставила киевская компания «Эс Ай Центр», входящая в структуру холдинга Softinvest Holding, которая с боем победила в тендере, организованном Госцентром радиочастот.

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В то же время, каждый оператор должен вести локальную базу перенесенных номеров, которая будет использоваться для установления сигнала и передачи сообщений.

Все базы перенесенных номеров – центральная и локальные – должны быть синхронизированы. За установление взаимодействия между этими информационными системами будет отвечать администратор в лице Госцентра радиочастот. То есть, простыми словами, УГЦР выступит в роли диспетчера и станет дополнительным звеном в цепи осуществления соединений.

При этом исполнительный директор УГЦР Гулько утверждает, что это никоим образом не повлияет на качество связи.

Кто в выигрыше?

Участники рынка считают, что запуск MNP не приведет к существенному перераспределению сил на телекоммуникационной шахматной доске.

По мнению президента компании «Киевстар» Александра Комарова, услуга переноса номера пользоваться массовым спросом не будет.

«Больших изменений из-за введения MNP я не ожидаю. На рынке достаточно много лет у абонентов было по несколько сим-карт различных операторов. Фактически, абонент, если хотел звонить на другого оператора, выбирал себе подходящие тарифы ситуативно, через двухсимочные телефоны. В прошлом году этот тренд начал сжиматься. Во многом благодаря большому выбору пакетных услуг, где уже включено много минут на сети других операторов», - сказал он в интервью УНИАН.

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С подобным мнением соглашается директор по корпоративным коммуникациям компании «Укртелеком» Михаил Шуранов. По его словам, за год услугой переноса номера воспользуются не более 10% от общей клиентской базы. По сути, это сравнимо с показателем ежегодного оттока абонентов, который характерен для каждого мобильного оператора. При этом, Шуранов полагает, что в выигрыше от запуска услуги переноса номера окажутся именно небольшие операторы связи.

«Мы думаем, что небольшие операторы могут несколько выиграть, просто потому, что статистически недовольных клиентов больше у операторов с рыночной силой. Но это не изменит баланс на рынке», - отметил он.

Однако «большую тройку» украинских мобильных операторов подобные прогнозы не пугают – они убеждены, что смогут удержать своих абонентов с помощью гибких тарифных планов и дополнительных услуг.

Как бы там ни было, долгожданное обретение украинскими абонентами свободы выбора является положительным шагом, который вслед за внедрением 3G и 4G связи стал одним из важных этапов отечественной телеком-революции.

На очереди – снижение ставки взаимосоединения между сетями операторов (интерконнекта) до уровня себестоимости и внедрение технологии встроенных сим-карт – eSIM.

Однако все телекоммуникационные реформы в Украине обладают общей чертой – они сильно опаздывают по сравнению с другими развитыми странами мира. В первую очередь, из-за сопротивления заинтересованных сторон и неготовности участников рынка к диалогу.

Надежда Бурбела