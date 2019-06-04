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Власти США хотят провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

07:51, 04 июня 2019
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщили источники Reuters, ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство юстиции США готовится к антимонопольному расследованию в отношении корпорации Google.

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Теги: #США#проверка