Власти США хотят провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро.

Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google. Читайте такжеАкционеры снова не смогли снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook Как сообщили источники Reuters, ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство юстиции США готовится к антимонопольному расследованию в отношении корпорации Google.

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