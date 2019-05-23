Huawei планирует скоро заменить Android и Windows своей ОС

Операционная система разрабатывается для китайского рынка, в начале или середине 2020 она может выйти для международного рынка.

Китайский поставщик телекоммуникационного оборудования Huawei разрабатывает собственную операционную систему (ОС) для смартфонов и ноутбуков.

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Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на главу подразделения компании по работе с потребителями. Отмечается, что выпуск ОС ожидается осенью 2019 года, передает kommersant. Операционная система разрабатывается для китайского рынка, в начале или середине 2020 она может выйти для международного рынка. Глава подразделения добавил, что запуск ОС произойдет, если ей навсегда запретят сотрудничать с Android от Google и Windows от Microsoft.

Ранее компания объявила, что ее ОС будет называться Hongmeng. Она основана на Linux, а название уходит корнями в китайскую мифологию.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. Сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения, а также японские операторы мобильной связи и компания Panasonic. Позже власти США временно ослабили запрет, чтобы американские компании смогли приспособиться к ситуации.