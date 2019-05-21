Huawei разрабатывает секретную операционную систему Hongmeng на замену Android - СМИ

Huawei в режиме строжайшей секретности уже какое-то время тестирует смартфоны под управлением этой ОС.

Еще до обострения торговой войны между Китаем и США и блокировки доступа к американским технологиям и компонентам глава китайского производителя Huawei Ричард Ю говорил, что в случае необходимости компания сможет отказаться от Android в пользу мобильной платформы собственной разработки. По слухам, ее разработка ведется с 2012 года.

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Теперь же стало известно имя этой самой загадочной мобильной ОС Huawei, рассматриваемой в качестве альтернативы Android. По данным ресурса Huawei Central, мобильная ОС Huawei, предназначенная в первую очередь для смартфонов компании, носит имя Hongmeng, сообщает itc.ua.

Источник не конкретизирует, является ли Hongmeng кодовым названием проекта, или же это финальное имя продукта, под которым он будет запущен на рынок. Напомним, что ранее этой ОС приписывали куда более логичное имя Kirin OS.

По данным собеседника Huawei Central, Huawei в режиме строжайшей секретности уже какое-то время тестирует смартфоны под управлением этой ОС. При этом о статусе готовности продукта ничего не сообщается, хотя ранее топ-менеджеры компании делали очевидные намеки, что разработка платформы практически завершена.

Никаких подробностей касательно мобильной ОС собственной разработки Huawei по-прежнему нет. Но главная проблема — отсутствие Google Play и фирменных сервисов Google. Без них смартфоны Huawei и Honor за пределами рынка Китая будут мало кому интересны.

Между тем, последствия действий правительства США в отношении Huawei уже начали проявляться. Как сообщает Reuters, на фоне опасений сокращения объемов продаж, акции крупнейших европейских производителей полупроводниковой продукции резко начали дешеветь. Так, акции STMicroelectronics на сегодняшних торгах подешевели на 9%, Infineon — на 5%, а AMS — почти на 17%.