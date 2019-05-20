В Google рассказали, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Пользователи купленных ранее устройств китайского производителя смогут пользоваться приложениями и сервисами корпорации.

Пользователи устройств Huawei, приобретенных до отказа американской корпорации Google от сотрудничества с китайским производителем, и которые имеют доступ к Google Play Store, по-прежнему смогут загружать обновления приложений. Такие приложения, как Gmail, обновляются через магазин, в отличие от апдейтов операционной системы Android, которая перестанет обновляться.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Google.

"Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google - ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим. Также он добавил, что в корпорации пытаются разобраться с последствиями решения американских властей.

Ранее стало известно о решении корпорации Google приостановить бизнес-сотрудничество с Huawei, что фактически лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. По данным ряда СМИ, этот шаг может помешать бизнесу китайского производителя по выпуску смартфонов за пределами Китая, поскольку технологический гигант сразу же потеряет доступ к обновлениям операционной системы Google для Android.

Позднее крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom, объявили о приостановке поставок критически важного программного обеспечения и компонентов Huawei. Эксперты заявили, что это блокирование может нарушить работу американских производителей микросхем, таких как Micron, и замедлить развертывание беспроводных сетей 5G во всем мире, в том числе в Китае, а также повредить бизнесу ряда компаний из США, которые все больше зависят от второй по величине экономики мира.

Ранее, 15 мая, Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационных сетей США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли страны приняло решение внести Huawei и связанные с ней компании в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В Вашингтоне китайскую корпорацию считают связанной со спецслужбами КНР.