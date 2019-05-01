Отныне можно менять мобильного оператора с сохранением номера: украинцам дали простую инструкцию

В Украине появилась долгожданная возможность менять мобильного оператора с сохранением номера.

В Украине с 1 мая мобильные операторы запускают новую услугу для абонентов, которая позволит им сменить оператора и одновременно сохранить номер.

Как воспользоваться новой услугой, рассказал исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Вадим Гулько, передает «Обозреватель». По его словам, все очень просто – абонентам нужно выполнить только два действия.

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"Первое – убедитесь у старого оператора, что вы идентифицированы. Если вы являетесь контрактным абонентом, то вы 100% идентифицированный клиент. Если у вас pre-paid, вы покупали, то здесь кто-то идентифицировался, кто-то нет. Если вы просто купили карту и пользуетесь, то надо пойти к старому оператору, дать ему паспортные данные, чтобы он сказал, что этот номер за ним закреплен", – пояснил исполнительный директор УГЦР.

"После этого вы можете изменить в онлайн-режиме, у мобильных операторов есть свои приложения, или через сайт, или пойти к ним в сервисный центр и сказать – я к вам хочу перейти, оформите мне все, пожалуйста. Дальше всем занимается оператор, к которому вы идете – оформляет заявку, обрабатывает, ведет техническое согласование со старым оператором. Это уже все его хлопоты. Ваша задача сказать – я хочу перейти, например, 15 мая. Оператор отмечает, когда вы хотите перейти к нему, и 15 мая организует технический переход", – рассказал он.

Гулько отметил, что теоретически оператор может отказать абоненту в переходе.

"Есть определенный перечень оснований, он логичен. Например, подал документы не тот человек, на которого оформлен номер, или в документах указаны недостоверные данные. Еще есть технические основания, но уверен, что на практике этого не будет. Все операторы после года работы над этим процессом подтвердили полноценную готовность осуществлять такую услугу", – сообщил он.

Также глава УГЦР считает, что новая услуга создаст дополнительную конкуренцию между мобильными операторами и позволит снизить тарифы на связь.

"Статистика США свидетельствует, что там были тарифы снижены на 6% после введения услуги, в связи с тем, что все операторы начали новую маркетинговую стратегию в борьбе за сохранение старых клиентов и поиск новых", – пояснил Гулько.