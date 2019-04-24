Apple ускоряет ремонт клавиатур в ноутбуках MacBook

Теперь ремонт клавиатур MacBook, MacBook Air и MacBook Pro будет осуществляться прямо в магазинах.

Компания Apple принимает меры, направленные на ускорение процесса ремонта клавиатур в своих ноутбуках.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Если раньше ноутбуки с проблемными клавиатурами отправлялись в ремонтное подразделение, то теперь восстановление работоспособности клавиатур MacBook, MacBook Air и MacBook Pro осуществляется прямо в магазинах. Во многих случаях потребители могут забрать отремонтированное устройство на следующий день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Apple в служебной записке уведомила, что "дополнительные запасные части были отправлены в магазины, чтобы поддержать увеличение объёма [ремонтных работ]". И теперь сотрудники смогут выполнять "большинство" связанных с клавиатурой ремонтов прямо в магазине "до дальнейшего уведомления".

Попытка Apple ускорить процесс восстановления клавиатуры - это очередная реакция компании на продолжающуюся сагу с проблемами клавиатур в её современных ноутбуках. Владельцы устройств сталкиваются с проблемами внезапного отказа клавиш или их непредсказуемого поведения, если пыль или посторонние предметы попадают в механизм.

У Apple есть программа послегарантийного ремонта MacBook с клавиатурой, где используется механизм-бабочка. Также некоторое время назад компания извинилась за то, что "небольшое количество" клиентов продолжает испытывать проблемы даже с самыми последними продуктами.