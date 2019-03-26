"Убийца Netflix" и кредитка с кешбэком: Apple презентовала новые сервисы (фоторепортаж)

Apple вместо гаджетов презентовала новые и обновленные сервисы.

Американская технологическая компания Apple провела в Театре Стива Джобса в Купертино первую в этом году пресс-конференцию, на которой показала свои новые продукты.

Ожидалось, что компания представит обновленные гаджеты, например - новую версию AirPods и планшетов iPad mini и Air. Но достаточно неожиданно Apple все свои новые гаджеты анонсировала за неделю до мероприятия, просто разослав пресс-релизы.

Как оказалось, вся пресс-конференция была посвящена новым сервисам компании.

Apple TV+

Одним из представленных стал сервис с эксклюзивными фильмами и сериалами Apple TV+, который должен создать серьезную конкуренцию на рынке онлайн-стриминга, где сегодня доминируют Amazon и Netflix. Еще до презентации эксперты предположили, что новый сервис от Apple может стать "убийцей Netflix".

Этот онлайн-кинотеатр без рекламы запустится осенью и будет показывать как сериалы и фильмы, доступные на других площадках, таких как Hulu и HBO, так и контент, сделанный по заказу самой Apple.

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В создании контента будут участвовать известные режиссеры и актеры, например Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс и М. Найт Шьямалан, актеры Джейсон Момоа, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, телеведущая Опра Уинфри. К слову, новый сервис Apple TV+ лично представил режиссер Стивен Спилберг.

Сервис заработает осенью 2019 года. Смотреть шоу из TV+ можно будет через приложение Apple TV для smart-TV, телевизионных приставок, iPhone, iPad и компьютеров под управлением macOS. Доступ к эксклюзивному контенту будет продаваться по подписке (ее цена пока не объявлена).

Также Apple объявила о запуске обновленного сервиса Apple TV в более чем 100 странах с мая. Его пользователи смогут получить доступ к различным фильмам, а также телевизионным шоу и спортивным программам.​ Помимо iPhone и iPad сервис с осени будет доступен на Mac, а также на Smart TV различных производителей, в том числе Samsung, LG, Sony и др.

Новая версия Apple TV будет анализировать, какой контент предпочитает пользователь и на основе этого предлагать рекомендации фильмов и сериалов в различных стриминговых приложениях.

Apple Card

Сервис Apple Card позволит завести кредитную карту через Apple Pay. Через него можно будет отслеживать и анализировать свои доходы и расходы: их можно будет распределять по категориям и получать информацию о собственных платежах.

Пользоваться ей можно будет в приложении Apple Wallet - также, как привязанной картой в системе Apple Pay.

Компания также выпустила кредитную карту на физическом носителе с такими же условиями использования, как и в приложении.

Сервис также будет предоставлять ежедневный кешбэк. Он составит 2% от любых покупок через Apple Pay, 3% от покупок в приложениях и магазинах Apple, а также 1% при покупках через физическую карту.

Партнерами Apple в этом проекте выступают Goldman Sachs Bank и Mastercard.

Анализ платежной информации будет происходить на устройстве, Apple не будет иметь доступа к ней.

Однако работает это лишь на территории США и о появлении в других странах ничего не сказали.

По мнению сооснователя monobank Дмитрия Дубилета, вряд ли Apple запустит свой банковский продукт в Украине ближайшие лет пять. "Но украинцы от вчерашнего анонса все равно выиграют! Например, Apple показала. что Visa/Mastercard могут делать исключения в своих правилах и позволять выпускать пластиковые карты вообще без номера", - считает Дубилет.

Apple News+

Кроме того, Apple представила обновленную версию своего агрегатора новостей - Apple News+.

С его помощью можно будет получить доступ к новостным ресурсам и различным журналам.

В настоящее время сервис Apple News предоставляет доступ к 3 тыс. журналов разной тематики, включая моду, новости, спорт, путешествия и др. Вместе с этим пользователям будут доступны статьи в интернет-изданиях с платной подпиской, таких как The Wall Street Journal, а также Wired, Popular Science, National Geographic и другие.

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Сервис также будет учитывать персональные предпочтения пользователей, для того чтобы предлагать наиболее интересные им статьи. Однако приложение не будет отслеживать сетевую активность человека для формирования интересов - только статьи, загруженные на устройство пользователя, подчеркнул представитель Apple.

Стоимость подписки составит $9,99 в месяц в США и $12,99 - в Канаде, первый месяц использования бесплатный. В компании уверяют, что суммарная стоимость подписок на все доступные в News+ СМИ составляет около восьми тысяч долларов.

Кроме того, анонсировали выход Apple News в Канаде, а также в Великобритании и Австралии в конце 2019 года.

В отличие от Apple TV+, новостной сервис будет доступен только владельцам гаджетов Apple.

Apple Arcade

Компания также представила подписку на мобильные игры в App Store - сервис Apple Arcade.

Подписка на него дает доступ к более чем 100 эксклюзивным играм. Никаких подробностей в корпорации раскрывать не стали, лишь показали нарезку из разных проектов, но даже не озвучили стоимость подписки.

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Среди разработчиков игр для нового сервиса значатся Konami и Sega. Сервис появится осенью 2019 года в виде новой вкладки в App Store для iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах.

В 2018 году аналитическая компания IHS Markit оценила рынок игр для iOS, операционной системы Apple, в 33,5 млрд долларов, пишет Би-Би-Си.

На этом рынке есть место для такой платформы как Apple Arcade, которая не будет финансироваться с помощью внутриигровых покупок или рекламы, говорит директор IHS по игровому рынку Пирс Хардинг-Роллс.

"Решение Apple представить новый сервис подписки на игры, имеющий своих кураторов, и поддержать разработку эксклюзивных игр для платформы Arcade означает, что компания начала гораздо плотнее работать с игровым рынком", - добавляет он.