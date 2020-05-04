Журналисты рассказали, как не обжечься, арендуя дачу на лето (видео)
15:07, 04 мая 2020Разное
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Из-за падемии коронавируса жители крупных городов массово ищут дачу на лето.
Украинцы выбирают на отдых на даче подальше от городской суеты / фото camrador.livejournal.com
Скоро лето и многие украинцы из-за пандемии по-новому посмотрят на свою страну: будут искать места, достойные заменить уже привычный отпуск заграницей.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Рай в домике на несколько теплых месяцев уже пытаются найти тысячи семей из крупных городов, а рынок моментально отреагировал на спрос: цены на аренду дач взлетели до небес и при этом жилье со всеми удобствами совсем непросто", - говорится в сообщении.
Журналисты решили поделиться советами, как не обжечься на желании провести лето подальше от городской суеты.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
Рай в домике: как не обжечься, ища для аренды дачу за городом
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