Журналисты рассказали, как не обжечься, арендуя дачу на лето (видео)

Из-за падемии коронавируса жители крупных городов массово ищут дачу на лето.

Скоро лето и многие украинцы из-за пандемии по-новому посмотрят на свою страну: будут искать места, достойные заменить уже привычный отпуск заграницей.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Рай в домике на несколько теплых месяцев уже пытаются найти тысячи семей из крупных городов, а рынок моментально отреагировал на спрос: цены на аренду дач взлетели до небес и при этом жилье со всеми удобствами совсем непросто", - говорится в сообщении.

Журналисты решили поделиться советами, как не обжечься на желании провести лето подальше от городской суеты.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: