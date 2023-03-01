По мнению президента, участие в восстановлении Украины после боевых действий даст "чрезвычайное моральное преимущество всем бизнесам".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американские компании выходить с российского рынка и идти в Украину.

Об этом Зеленский заявил во время обращения к членам Национальной ассоциации производителей США, которая является одной из крупнейших ассоциаций промышленников в американском деловом мире и представляет крупных и мелких производителей из всех отраслей во всех 50 штатах США (около 14 тысяч членов).

"Что даст больше перспектив - добросовестный труд или соучастие в заработке на агрессии? Просто сейчас продолжается это противостояние. И поэтому прямо сейчас мы призываем все компании прийти в Украину и - уйти с российского рынка", - отметил он.

По мнению президента, очевидным является то, что участие в восстановлении Украины после боевых действий даст "чрезвычайное моральное преимущество всем бизнесам".

"И также очевидно, что каждый бизнес, который сейчас каким-либо образом будет помогать российской тирании, не сможет избежать проблем и репутационного кризиса", - сказал он.

Глава государства считает, что американский бизнес имеет все возможности, чтобы занять лидерские позиции как в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры, так и в демонстрации миру того, что человеческая природа должна служить именно достойным целям, и что это дает и всегда будет давать наибольший результат.

"Украинская жизнь после этой войны неизбежно получит новый старт", - добавил Зеленский.

Иностранный бизнес в России - кто зарабатывает деньги на крови

Как сообщал УНИАН, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, по состоянию на 11 февраля лишь 9% из почти полутора тысяч мировых компаний ушли с рынка России. Он уточнил, что среди западных компаний, которые остались работать в России, наибольшую долю составляют немецкие (19,5%), 12,4% - американские, 7% - японские.

Подоляк подчеркнул, что иностранные компании не просто остаются в России, а платят налоги в ее бюджет и тем самым финансируют войну. Среди прочих в стране-агрессоре остаются такие компании, как METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Raiffeisen Bank International, OTP Bank, UniCredit Bank, Lenovo, Asus, Cersanit и т. д.

Ввиду пополнение компаниями российского бюджета, средства из которого направляются на убийства украинцев, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вносит эти бизнесы в список международных спонсоров войны.

Сейчас в этом списке "кошельков" террористов находится уже 16 компаний. Среди них - французский производитель замороженных и консервированных овощей Bonduelle; французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"); американская транснациональная корпорация Procter & Gamble; французская корпорация Auchan; немецкая торговая компания Metro Cash & Carry и другие.

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