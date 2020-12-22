Председателем этого Совета назначена заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и утвердил его положение.

Как передает пресс-служба Офиса главы государства, соответствующий указ №582/2020 президент подписал сегодня, 22 декабря.

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Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе президента Украины состоялось первое заседание Cовета.

Участие в нем принял руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя - Свириденко, которая будет координировать работу новосозданного совета.

Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте.

«Давайте работать быстро, конкретно и эффективно ... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится», - отметил руководитель Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Заместитель руководителя Офиса президента, председатель Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Свириденко отметила, что персональный состав совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

«Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую незаполитизированную проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина», - отметила она.

Заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский отметил: «Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФОПовских организаций (ФЛП-организаций), которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе».

По словам Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

«Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию самозанятых», - резюмировала она.

Протесты

15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности началась акция протеста представителей движения «SaveФОП», которые требовали отменить карантин для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Правоохранители снесли палатки ФЛП на Майдане, произошла стычка с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат.

По данным пресс-службы полиции Киева, во время акции в центре города пострадали почти 40 правоохранителей.

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Автор: Константин Гончаров