По словам президента, выполнение такого амбициозного плана напрямую зависит от тесного контакта центральной и региональной власти.

Скорость обновления инфраструктуры Украины выходит на новый уровень. Президент Владимир Зеленский объявил, что по инициированной им программе «Большая стройка» в ближайшее время достроят почти 1 000 объектов.

Об этом он заявил на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком, передает Интерфакс.

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«Почти 1 000 объектов проекта «Большая стройка» на 2021 год и проекты, запланированные на последующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя», - сказал Зеленский.

По словам президента, выполнение такого амбициозного плана напрямую зависит от тесного контакта центральной и региональной власти.

Напомним, координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сообщал, что в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского только за 2021 год будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений (включая 150 мостов), 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

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Автор: Иван Бойко