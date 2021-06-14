Американским финучреждениям запретили участвовать в первичных размещениях облигаций.

Сегодня, 14 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские государственные облигации, выпущенные после этой даты.

Об этих санкциях в Минфине США объявили 15 апреля этого года.

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С 14 июня американским финучреждениям запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. На вторичный рынок запрет не распространяется. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.

Российский Минфин проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) по средам. В министерстве заявили 11 июня, что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг Российской Федерации со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов прекращается размещение выпусков ОФЗ, дата начала размещения которых установлена ранее 14 июня 2021 года». Начиная с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня 2021 года, подчеркнули в Минфине РФ.

Конфликт между США и Россией

Ранее США обвинили Россию в попытках подорвать демократические выборы в США и союзнических странах, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру США и стран-союзников, транснациональную коррупцию с целью повлиять на зарубежные правительства.

Глава Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США) назвал Центральный банк Российской Федерации, Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ и Министерство финансов России «политическими подразделениями, агентствами или структурами правительства Российской Федерации».

В начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца откажется от американского доллара в структуре ФНБ (сейчас его доля составляет 35%, или примерно $39,84 млрд).

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Автор: Елена Коваленко