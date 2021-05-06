Проект будет поддерживать развитие цифровой инфраструктуры для дистанционного обучения.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект стоимостью 200 млн долл., направленный на оказание поддержки Украине по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.

Как сообщила пресс-служба организации, реализация проекта «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов» будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня его соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса во время пандемии COVID-19.

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Отмечается, проект также будет поддерживать развитие современной цифровой инфраструктуры для дистанционного обучения, создание современных учебных и научно-исследовательских лабораторий и средств поддержки учебного процесса. Еще одной задачей проекта является улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе в Украине с помощью модернизации автоматизированной системы управления высшим образованием.

«Всемирный банк рад сотрудничать с Украиной в модернизации методов преподавания и обучения в университетах в соответствии с европейскими стандартами с целью предоставления возможности молодежи в Украине получать те навыки, которые нужны им в 21-м веке», - цитирует регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи пресс-служба.

Отмечается, что проект будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины (МОН). МОН будет отвечать за общую координацию и мониторинг хода внедрения проекта.

Что этому предшествовало

По данным Министерства финансов, Украина в 2020 году реализовала почти 700 млн долл. кредитных средств, предоставленных Всемирным банком.

Всемирный банк

Всемирный банк – это международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. В настоящее время в структуру Всемирного банка входят две институции: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

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Автор: Богдан Слуцкий