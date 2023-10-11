Повторная угроза блэкаутов усиливает динамику выезда украинцев за границу, особенно в Польшу.

В сентябре из Украины в Польшу выехали на 73 тыс. украинцев больше, чем заехали в страну.

Как сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Пограничной службы Польши, всего границу в сторону Польши пересекло 840,5 тыс., а в сторону Украины - 767,1.

Аналитики объясняют, что такая динамика имеет целый ряд причин - украинцы, нашедшие убежище в европейских странах, возвращаются в свои временные дома после сезона отпусков. Такая тенденция была и до полномасштабной войны в Украине, когда трудовые мигранты летом приезжали домой, а осенью возвращались на заработки в Польшу. Желание воссоединиться с семьей - это еще один важный фактор. Ведь матери с детьми, проживающими в Европе, возвращаются летом в Украину к своим мужьям. По официальным данным, 59,3% украинцев, выехавших из Польши в Украину в 2022 году — это матери с детьми.

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Кроме того, повторная угроза блэкаутов усилила эту динамику, а опираясь на ситуацию на границе в октябре-ноябре 2022 года, количество украинцев, которые выезжают из Украины будет расти до декабря.

"Мы действительно ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенные времена десятки тысяч украинцев выезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей к школе. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за того, что много детей уехало за границу" - сказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В то же время Польша уже готовится к Рождеству и Новому году, с чем и открывается период сезонных работ. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работает много украинцев.

По словам рекрутеров, самые популярные вакансии, не требующие ни знания языка, ни дополнительных компетенций предлагают в сфере логистики, e-commerce, производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности. В среднем, ежемесячная заработная плата на низкоквалифицированных работах составляет 38-40 тыс. грн. А по данным Евростата, средняя рабочая неделя в Польше составляет 40,5 часов.

Украинцы укрепляют экономику Польши

Во втором квартале 2023 года украинцы в Польше потратили 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн), что на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля расходов людей приехавших из Украины в Польшу составляет 19,3% от всего количества иностранцев.

Согласно исследованиям, львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год – не менее 6 млрд злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши. При этом, Польша потратила около $550 млн на выплаты украинским семьям, которые выехали в Польшу, убегая от войны. Но с другой стороны, учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит.

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