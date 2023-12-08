Военные резко раскритиковали протестующих, которые заблокировали движение грузовиков.

Украинские войска на передовой почувствовали последствия блокировки границы с Польшей. Протесты привели к проблемам с поставками военных грузов.

Как пишет The New York Times, блокада польской границы делает и без того ожесточенные бои еще более сложными. Украинский военный Александр, воюющий на востоке Украины, рассказал, что его подразделение все еще ждет доставки двух приборов ночного видения. По его словам, оборудование стоит на границе.

"Чтобы заблокировать границы страны во время полномасштабного вторжения им (полякам - УНИАН) нужно полностью оторваться от реальности. Тем самым они также умывают руки в крови людей, которые ждут необходимой помощи", – сказал воин.

На первый взгляд, спор довольно прост: польские дальнобойщики возмущены низкой конкуренцией со стороны украинских водителей, на которых не распространяются правила относительно рабочего времени и оплаты труда, как на водителей из Европейского Союза. Поляки также говорят, что к ним несправедливо относятся украинские таможенники.

Польские дальнобойщики требуют от Европейского Союза восстановить разрешительную систему для украинских водителей, которую отменили после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Эдвард Лукас, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, написал в воскресенье, что мелкие споры по поводу правил вышли из-под контроля.

"При наличии сильного политического руководства все это можно было бы исправить. Экономическая боль, которую испытывают польские и другие водители грузовиков, нуждается в целевой помощи", - отметил Лукас.

Вместо урегулирования споров блокада расширяется: польские фермеры теперь блокируют четвертый крупный контрольно-пропускной пункт, словацкие и венгерские перевозчики присоединяются к протесту.

По данным украинских чиновников, по состоянию на 6 декабря примерно 2950 грузовиков застряли по обе стороны польской границы, 650 – на границе со Словакией и 750 – ждут въезд в Украину из Венгрии.

Украина и Польша договорились открыть в понедельник пункт пропуска для нескольких грузовиков, которые выезжают из Украины. Польша вместе с ассоциациями грузоперевозчиков из нескольких других стран все еще призывает Европейский Союз восстановить разрешительную систему.

Польские и украинские официальные лица заявили в четверг, что они договорились встретиться в пятницу за закрытыми дверями, чтобы найти способ прекратить блокаду.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан заявила, что она полна решимости отстаивать либерализацию грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом, несмотря на требования польских протестующих, давая понять, что разрешительная система не будет восстановлена.

На этой неделе послы Литвы, Латвии и Эстонии совместно встретились с польскими властями, чтобы подтолкнуть их к поиску решения, которое положит конец блокаде.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в понедельник, что переговоры продолжаются и он надеется на достижение компромисса, но, добавил, "пока продолжается российская агрессия, мы не можем вернуться к этим разрешениям".

"Нам нужно разблокировать границу и сесть за стол переговоров, потому что другого пути нет", – сказал Зварыч.

Ожидается, что блокада приведет к падению прогнозируемого экономического роста Украины в 2023 году на 1%.

"Предприятия не получают достаточного количества компонентов; цепочки поставок нарушаются. Это касается и военной техники, и ее производства. Чтобы даже собирать дроны в Украине, их нужно привозить откуда-то, - заявила Юлия Клименко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Украинский военный Владимир Шуль, который координирует помощь волонтеров для 63-й механизированной бригады, сказал, что он не понимает, как страны, которые лично заинтересованы в победе Украины и которые были одними из ее самых щедрых союзников, могут участвовать в такой блокаде сразу из самых трудных моментов войны.

Украина, по его словам, защищает Европу от агрессии Москвы. "Позволить России продвинуться дальше означало бы крах Европы и европейских ценностей", – добавил он.

44-летний Павел Озигала, владелец транспортной компании в Люблине (Польша), участвующий в протестах, сказал, что это элементарная справедливость.

"Со стороны украинцев нет компромисса, и мы не хотим идти на компромисс", – сказал Озигала.

Владимир, водитель из Волынской области, ждет пересечения границы 14 дней. Несмотря на то, что он почувствовал последствия блокады, Владимир сочувствует польским дальнобойщикам и понимает, почему они считают условия рынка несправедливыми.

"У меня очень много друзей, которые погибли на войне. Когда началась война, кто первым открыл границы и принял наших беженцев? Кто нам все время помогал? Польша", - сказал он.

Найти компромисс было непросто, поскольку Польша находится в процессе формирования нового коалиционного правительства после спорных выборов. Эксперты говорят, что польские ультраправые группы поспешили воспользоваться ситуацией.

"Россия получает прибыль от протестов, это абсолютно понятно", - сказал Войцех Пшибыльский, директор Res Publica, исследовательского учреждения в Варшаве.

По его словам, разочарование польских дальнобойщиков можно понять, и поскольку война продолжается, естественно, что бизнес-интересы восстановятся. По его словам, Варшава должна активизироваться и предложить помощь дальнобойщикам, хотя это осложняется беспорядочным переходом власти.

Эксперты говорят, что Россия уже давно умела манипулировать разногласиями в западных обществах и использовать эти трещины для своей выгоды. Россияне использовали проблему грузовых перевозок, чтобы изобразить украинцев неблагодарными и подорвать доверие к ним.

Двое других соседей Украины, Венгрия и Словакия, имеют пророссийских лидеров. Поэтому, они предприняли шаги которые подрывают европейскую солидарность в отношении Киева. Решение венгерских и словацких дальнобойщиков присоединиться к протестам грозит углубить нагрузку на и без того разрушенную экономику Украины.

Автомобильные и железнодорожные сообщения являются жизненно важными для Украины. Хотя медицинские, военные и некоторые продовольственные товары должны быть исключены из блокады грузовиков, украинские военные, волонтеры и владельцы бизнеса говорят, что хаос начинает разрушать и без того нестабильные линии снабжения.

Солдат Александр рассказал, что борьба на фронте оставалась кровопролитной и тяжелой, а блокада границы добавила ощущение, что Украину бросили.

"Я считаю, что эта акция прямо на руку России, которая ведет с нами войну и делает все, чтобы уничтожить нашу страну и наш народ", – сказал он.

Блокирование украинско-польской границы - последние новости

Украина нашла оригинальное решение проблемы блокирования границы польскими перевозчиками. Трансфер водителей обеспечивается автобусом, а грузовиков - поездом.

В ноябре из-за блокировки украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%.

Ранее УНИАН сообщал, что польские перевозчики могут до конца года перекрыть границу с Украиной. В частности, они требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения, запретить регистрацию компаний в Польше, если ее финансы находятся не на территории ЕС и ввести отдельную очередь в е-очереди для авто на номерах ЕС.

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