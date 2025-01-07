В январе также начнется выплата "Учительской доплаты".

В январе начинается работа новой программы для переселенцев, а именно выдачи субсидии на аренду жилья. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в январе также начнется выплата "Учительской доплаты". Каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1000 грн "на руки" к своей зарплате, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн.

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Кроме этого, продолжается реализация программы "Зимняя поддержка". По словам премьера, уже подано более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка", а более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку:

"В январе этого года мы также реализуем инициативу "еКнига". Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет".

Субсидия на аренду для ВПЛ

Правительство разработало возможность для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) воспользоваться субсидией на аренду жилья, и с 27 декабря расширило действие такой субсидии на всю территорию Украины. Воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное положение семьи ВПЛ соответствует критериям постановления правительства.

С января 2025 года некоторым категориям переселенцев государство сможет частично или полностью покрывать оплату аренды их жилья. Субсидия на аренду жилья будет действовать, если плата за арендованное жилье будет больше, чем 30% общего (суммарного) дохода человека или семьи.

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