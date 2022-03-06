Правительство уже уполномочило соответствующие министерства на открытие в Нацбанке 4 счетов, на которые будут зачисляться средства от физических лиц, организаций, компаний, от международных финансовых организаций.

В Украине будут созданы специальные фонды для аккумулирования средств для восстановления экономики, поддержки бизнеса, долговых обязательств государства, а также для компенсации гражданам за утраченное жилье.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Правительство уже уполномочило соответствующие министерства на открытие в Национальном банке Украины 4 счетов, на которые будут зачисляться средства от физических лиц, организаций, компаний, от международных финансовых организаций. Речь идет о: Фонде восстановления и трансформации экономики, о Фонде поддержки малого и среднего бизнеса, о Фонде восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры, а также Фонде обслуживания и погашения государственного долга", - сообщил Шмыгаль.

Относительно Фонда восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры он отметил, что речь идет и о домах, и о квартирах, о жилье, которое люди потеряли в результате войны. Фонд будет предусматривать компенсационные вещи.

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