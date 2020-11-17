С начала карантина - с 12 марта - на сегодняшний день трудоустроено через Центр занятости 410 тысяч человек.

Статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании Верховной Рады.

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По его словам, "с начала карантина - с 12 марта - на сегодняшний день трудоустроено официально через Центр занятости 410 тысяч человек".

Шмыгаль подчеркнул, что при этом статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек.

"И на сегодняшний день, если на 12 марта статус безработного имели 361 тысяча человек, то сегодня 399,7 тысячи человек имеют статус безработного", - сказал глава правительства.

Хронология событий

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество официально зарегистрированных в Украине безработных выросло почти в 10 раз по сравнению с показателем до введения общенационального карантина.

Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах Украины до 24 апреля. На этот период заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры временно прекратили свою работу.

Количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 16 апреля выросло до 400,9 тыс. человек, что на 27% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

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Автор: Надя Пришляк