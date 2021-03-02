Лицензия на бетинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Сегодня на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей было опубликовано решение о выдаче первой и единой лицензии на осуществление букмекерской деятельности в Украине.

Международный холдинг Parimatch возобновляет букмекерскую деятельность в Украине. Одна из ТОП-5 мировых бетинг-компаний сможет полноценно функционировать и инвестировать в развитие украинской экономики.

Следует отметить, что лицензия на бетинг стоит в 4,8 раза дороже, чем лицензия на онлайн-казино и беспрецедентно является самой дорогой в Европе.

Это не финальный этап легализации игорного бизнеса в Украине. Для полноценного запуска рынка азартных услуг необходимо в ближайшие сроки реформировать налоговое законодательство.

Лицензирование предусмотрено законом об организации и проведении азартных игр.

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Автор: УНИАН