В Украине из-за карантина отсрочили “окончание эры ЖЭКов” (видео)

Однако жителям многоэтажек необходимо определиться с управляющей домом компанией.

В Украине до 1 мая этого года все жители многоквартирных домов должны были определиться, кто будет обслуживать их дом. Потому что по закону с 1 мая ЖЭКи отвечают только за поставку услуги до дома, а вот состояние труб и сетей - это уже ответственность жильцов. Из-за карантина дату, до которой надо выбрать управляющего - это будет ОСМД, частный ЖЭК или другая компания - перенесли. Теперь дедлайн наступит через 5 месяцев от конца карантина.

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Какие секреты нужно знать и почему за ОСМД надо взяться немедленно, рассказывает ТСН.Тиждень.

Главное преимущество ОСМД – это ощутимое облегчение платежки. За тепло в 1-комнатной квартире уплатите до 500 гривен в месяц, за 2-комнатную – до 720, а за 3-комнатную – меньше тысячи гривень. Во всех подобных домах за тепло платят на 300 гривень больше ежемесячно. За отопительный сезон получается лишних 1800 гривень.

С чего нужно начать собирать документы для ОСМД. Во-первых, нужен перечень всех со-собственников квартир. Они частично есть в ЦПАУ. Но главное – в БТИ.

Когда список всех жильцов есть, необходимо каждого собственника уведомить о собрании. Если кто-то будет не информирован, тогда собрание считают не действительным. Вариант - отправить заказные письма.

Юрист Мария Осипчук говорит, что карантин – это как раз удачное время для создания ОСМД. И рассказывает пошаговую инструкцию:

1. Проведите информационную кампанию о создании ОСМД. Почему и для чего вы хотите его создать и как видите его работу. Например, в чатах, по видео-конференциям. Банально вложите агитки в почтовые ящики соседям.

2. Далее сообщаем о дате собрания. Чтобы сэкономить, частично это можно делать письменно под роспись. В частности, электронную. Однако пишем, что приходить на собрание всем не нужно. Двух человек достаточно.

3. Письменный опрос жителей - за" или "против" ОСМД.

Главный секрет в том, что слова: "ваша квартира" означают, что дом тоже ваш. И платить деньги тому, кого вы совершенно не знаете, с кем никогда ни о чем не договаривались, для кого ваш карман только заработок - значительно хуже, чем платить себе. Соседи в ОСМД так и делают - платят себе, чтобы жить в максимально комфортном доме. Кстати, цена квартиры в ухоженном ОСМД многоэтажке возрастет на десяток тысяч долларов. Подробнее смотрите в сюжете.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 млрд грн.

По состоянию на конец февраля задолженность населения по оплате за природный газ составила 28,6 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 22,4 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 4,6 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,4 млрд грн.

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд грн (100,8% начисленных за этот период сумм).

При этом в феврале задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 2% и составила 32,69 млрд грн.

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой, Закарпатской и Волынской областях, при этом наибольшая задолженность у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.