Выплата единовременного пособия будет произведена органами социальной защиты.

Министерство социальной политики направило в регионы средства на выплату пособий для детей из многодетных малообеспеченных семей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что для выплаты пособия выделено 290 млн грн на почти 145 тыс. детей.

"Правительством введена в 2021 году выплата единовременной денежной помощи на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году в сумме 2 тыс. грн на каждого ребенка по состоянию на 1 августа 2021 года в возрасте 6 – 18 лет (включительно)", - говорится в сообщении.

Выплата единовременного пособия будет произведена органами социальной защиты населения без обращения родителей.

Помощь многодетным семьям:

В июле пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о планах правительства выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 2 тыс. грн на ребенка к новому учебному году.

Автор: Екатерина Жирий