Государственная служба занятости зафиксировала снижение количества получателей пособия по безработице.

В Украине уменьшается количество безработных, получающих пособие, однако это происходит не за счет уменьшения уровня безработицы.

Такое мнение в Facebook высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Мифическое снижение безработицы. По данным Минэкономики, Государственная служба занятости зафиксировала снижение количества получателей пособия по безработице за год на 36% - до 273 тыс. человек", - отметил эксперт.

По его словам, в министерстве представили это как показатель оживления экономики.

"На первый взгляд, так и есть. Если меньше получателей пособия по безработице, то это свидетельствует об увеличении занятости. Но почему тогда Минэкономики так и не скажет: "выросла занятость"? А потому, что она не росла. Не произошло никакого уменьшения безработицы. Поэтому власть использовала элегантное формулировка "оживление". Количество получателей помощи сократилось не из-за всплеска украинской экономики, а потому, что пособие по безработице у нас ограничено по времени выплат", - отметил Уманский

По словам эксперта, в 2020 многие украинцы обратились за помощью государства. Прошел год, и предельные сроки получения денег для большинства получателей истекли.

"Теперь становится ясно, что люди скорее не нашли долгожданную работу, а потеряли право получать помощь от государства в сложный для себя и страны период. Правительство часто говорит о создании новых рабочих мест, но это капля в море катастрофической безработицы", - заявил эксперт.

Минимальная зарплата в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года повышена до 6 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2021 года выросла, по сравнению с маем 2020 года, на 28,1% - до 13 тыс. 499 грн.

Ситуация с зарплатами в Украине:

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Елена Коваленко