Польские власти сократили сроки рассмотрения заявлений на получение национальной визы.

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон, который предусматривает фактическую легализацию иностранцев-заробитчан. Данное решение должно усилить приток трудовых мигрантов.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Подписанный закон упрощает процедуру оформления вида на пребывание в Польше на срок до трех лет людям, которые планируют длительное время работать в стране. Теперь для оформления больше не нужны следующие документа:

документы о наличии места жительства;

справка о регулярном и стабильном доходе.

Читайте такжеДо $3 тысяч в месяц: кому из украинских заробитчан поляки готовы платить даже без диплома (фото)При этом больше не надо оформлять новый вид на временное пребывание, если заробитчанин сменил работодателя.

Кроме того, срок пребывания в Польше на основании сезонного разрешения на работу и заявления работодателя о трудоустройстве увеличили до 24 месяцев.

Также сократили сроки рассмотрения заявлений на получение национальной визы и прочих разрешительных документов с 60 до 30 дней.

Как сообщал УНИАН, на 25% увеличилось количество украинцев, которые приезжают на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине. В том числе выросло число заявок на вакансии от граждан Украины, которые еще никогда не работали за рубежом.

При этом аналитики констатировали, что в Польше активизировались русскоязычные мошенники, которые наживаются на украинцах.

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