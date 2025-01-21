Генеральный директор компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский сообщил о достижении существенного прогресса в достройке объектов обанкротившегося банка "Аркада". Компания ожидает введения в эксплуатацию пяти домов уже в первом квартале 2025 года.

"Сейчас созданы все предпосылки для активизации достройки: обновлена и утверждена проектная документация для ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика", активизирован процесс создания кооперативов для финансирования достройки домов. Сейчас их уже пятнадцать", - сообщил Соколовский в интервью для NV.UA.

"Чтобы ускорить получение инвесторами квартир, акцент в финансировании изменен: вновь созданные кооперативы финансируют достройку домов за свой счет (кроме сетей и предыдущих долгов), а впоследствии эти средства инвесторам будут возвращены после реализации 10% от площадей в ЖК "Н2О" согласно Меморандуму. Такой подход позволит уже в первом квартале 2025 года ввести в эксплуатацию еще пять домов (три дома в ЖК "Эврика" и два дома в ЖК "Патриотика")", - утверждает Соколовский.

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Отдельно он уточнил детали механизма возврата средств кооперативам и отношение инвесторов к таким изменениям.

"Среди инвесторов эта идея получила положительный отклик. Например, в ЖК "Патриотика" все дома, кроме двух, уже создали кооперативы. Такая же тенденция и в "Эврике". Лучше заплатить сейчас и получить квартиры с возвратом своих затрат, чем снова ждать длительное время, пока на достройку появятся деньги. Люди видят перспективы, поэтому соглашаются на это", - отметил Соколовский.

По его словам, условия возврата средств четко прописаны в Меморандумах, которые Дирекция по достройке подписывает с каждым кооперативом отдельно.

"Одни кооперативы полностью финансируют достройку дома, другие - лишь частично, закрытие периметра дома (окна, крыша, фасады, чтобы не допустить разрушения недостроенных домов). Дирекция по достройке финансирует сети - внешние, межквартирные, дороги, благоустройство. То есть кооперативы финансируют исключительно свои дома, все остальное - Дирекция", - отмечает он.

"Несмотря на все спекуляции вокруг этого проекта, мы должны довести дело до конца. Этот момент наступит, когда последний инвестор, который профинансировал объекты "Аркады", получит ключи от своей квартиры", - подытожил руководитель Stolitsa Group.