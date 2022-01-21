Компания рассчитывает увеличить продажи на 20-25% за счет увеличения поставок оцинкованого проката с полимерным покрытием.

Группа компаний "Метинвест" планирует увеличение продаж оцинкованного проката в Украине на 20-25% – до 200 тыс. тонн в год.

Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос Uaprom.info.

В "Метинвесте" ожидают, что рост продаж составит порядка 40 тыс. тонн уже в 2022 году. Достичь этого планируют в том числе за счет увеличения поставок производителям проката с полимерным покрытием.

"По нашим оценкам, спрос на оцинкованный прокат для производства проката с полимерным покрытием вырастет на 60-80 тыс. тонн в 2022 году и в дальнейшем будет увеличиваться до достижения максимальных проектных мощностей по уже существующим и новым линиям покраски", – сообщила пресс-служба.

При этом в компании прогнозируют, что это вытеснит объемы импортного крашеного рулона в пользу отечественного.

"Мы считаем, что со временем, по факту ввода новых мощностей "Метинвест" и наших партнеров – Метипол, Модуль и Ютерм – в структуре рынка увеличится доля качественного полимерного проката украинского производства за счет снижения поставок, в первую очередь, низкокачественного проката с цинковым покрытием 20-60 г/м2 производства КНР", – отметили в компании.

Напомним, в 2021 году на базе ММК им. Ильича группы компаний "Метинвест" стартовало строительство цеха холоднокатаного проката, который также будет включать линии по нанесению цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. Первый этап строительства завершится к 2025 году и позволит ММКИ выпускать порядка 400 тыс. тонн холоднокатаного рулона, свыше 600 тыс. тонн оцинкованного рулона и более 140 тыс. тонн рулона с полимерным покрытием. После завершения всех этапов строительства мощности ММКИ позволят "Метинвесту" вывести на региональный рынок до 300 тыс. тонн в год полимерной продукции.