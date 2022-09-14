Несмотря на арест активов Киевского картонно-бумажного комбината и его корпоративных прав, комбинат продолжит обеспечивать теплом и горячей водой жителей Обухова, предприятия Трипольского промузла и хозрасчетные учреждения города во время отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского картонно-бумажного комбината.

"По решению комбината, ЧАО "Энергия", которое принадлежит ККБК, продолжит обеспечивать теплом и горячей водой жителей Обухова, предприятия Трипольского промузла и хозрасчетные учреждения города во время отопительного сезона", - заявили в пресс-службе.

Видео дня

И добавили - ЧАО "Энергия" постоянно занимается транспортировкой и поставкой тепловой энергии в виде пара и горячей воды для технологических нужд, нужд отопления и горячего водоснабжения предприятий Трипольского промузла, многоэтажных жилых домов и хозрасчетных учреждений города Обухов во время отопительного сезона.

В настоящее время число наших потребителей составляет почти 21 тысячу, а это – ориентировочно 80% потребителей города Обухова, которым предоставляются услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

Ранее пресс-служба Киевского картонно-бумажного комбината опровергла заявления СМИ в отношении российского владельца комбината. Там сообщили, что на протяжении уже 20 лет владельцем киевского КБК является австрийская компания Pulp Mill Holding (100% акций), бенефициаром которой является гражданин Кипра Владимир Крупчак. За время, пока Pulp Mill Holding владеет ЧАО "Киевский КБК", компания инвестировала в комбинат более 360 млн евро, направляя все заработанные средства на развитие комбината.

Крупчак уже 15 лет не является гражданином Российской Федерации. Он действительно был депутатом российской государственной думы, в то же время после этого, в 2007 году, отказался от российского гражданства и получил гражданство Украины. В 2010 году был депутатом Киевского областного совета, кавалер орденов "За заслуги".