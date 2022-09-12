Пресс-служба Киевского картонно-бумажного комбината опровергла заявления СМИ относительно российского владельца комбината.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на их сайте.

"На протяжении уже 20 лет владельцем киевского КБК является австрийская компания Pulp Mill Holding (100% акций), бенефициаром которой является Владимир Крупчак. За время, пока Pulp Mill Holding владеет ЧАО "Киевский КБК", компания инвестировала в комбинат более 360 млн евро, направляя все заработанные средства на развитие комбината.

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По состоянию на сегодня, ККБК получил от Европейского Банка Реконструкции и развития очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам Чао "Киевский КБК".

В то же время задолженность Чао "Киевскитй КБК" перед материнской компанией на сегодня составляет около 16 млн евро", - сообщили в пресс-службе.

Отдельно представители ККБК прояснили вопрос о гражданстве Крупчака.

"Крупчак Владимир Ярославович уже 15 лет не является гражданином российской федерации. Он действительно был депутатом российской государственной думы, в то же время после этого, в 2007 году, отказался от российского гражданства и получил гражданство Украины "За заслуги".

В 2019 году, после событий, которые приобрели масштабной огласки (попытка похищения гражданина Украины Крупчака по заказу российских олигархов), и через угрозу собственной жизни и жизни семьи, Владимир Крупчак выехал с Украины, получил гражданство Кипра и постоянно проживает в Лондоне".