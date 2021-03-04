Был проведен анализ нормативной базы и международного опыта, выбор лучших механизмов финансирования реконструкции и воплощения подобных проектов.

В Киеве разрабатывают проект программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.

Об этом сообщили в КГГА. Первые два этапа программы уже готовы.

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На первом этапе была проведена аналитическая работа. В частности, был проведен анализ нормативной базы и международного опыта, выбор лучших механизмов финансирования реконструкции и воплощения подобных проектов.

Как отметили в пресс-службе КГГА, «особое внимание уделили правам и обязанностям владельцев жилья, подлежащего реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на него».

На следующем этапе планируется провести инвентаризацию старых жилых домов. Это позволит определить границы территорий комплексной реконструкции в соответствии с действующей проектно-градостроительной документацией, пояснил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

После этого будет сделана характеристику кварталов в определенных пределах, спланирована очередность воплощения проектов и утверждены способы осуществления реконструкции.

После этого проект программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

Реконструкция устаревшего жилья

С 2006 года в Украине действовал закон о реконструкции устаревшего жилья.

25 октября 2018 года Минрегион подготовил новые условия для реконструкции и сноса устаревшего жилья.

В мае 2019 года Минрегион совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Дипромисто" имени Ю. Белоконя (г. Киев) завершило разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

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Автор: УНИАН