В Киеве разрабатывают проект программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.
Об этом сообщили в КГГА. Первые два этапа программы уже готовы.
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На первом этапе была проведена аналитическая работа. В частности, был проведен анализ нормативной базы и международного опыта, выбор лучших механизмов финансирования реконструкции и воплощения подобных проектов.
Как отметили в пресс-службе КГГА, «особое внимание уделили правам и обязанностям владельцев жилья, подлежащего реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на него».
На следующем этапе планируется провести инвентаризацию старых жилых домов. Это позволит определить границы территорий комплексной реконструкции в соответствии с действующей проектно-градостроительной документацией, пояснил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
После этого будет сделана характеристику кварталов в определенных пределах, спланирована очередность воплощения проектов и утверждены способы осуществления реконструкции.
После этого проект программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.
Реконструкция устаревшего жилья
- С 2006 года в Украине действовал закон о реконструкции устаревшего жилья.
- 25 октября 2018 года Минрегион подготовил новые условия для реконструкции и сноса устаревшего жилья.
- В мае 2019 года Минрегион совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Дипромисто" имени Ю. Белоконя (г. Киев) завершило разработку нового законопроекта "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".
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