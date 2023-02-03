К инициативе присоединились семь украинских и двадцать европейских операторов мобильной и фиксированной связи.

Украинские и европейские операторы продлили льготный роуминг в ЕС для укранских беженцев.

Как говорится в сообщении НКЭК, операторы подписали новое совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного международного роуминга для украинцев в Евросоюзе.

Совместное заявление будет действовать 6 месяцев и является продлением предыдущего совместного заявления, которое было заключено в 2022 году.

Видео дня

К инициативе присоединились семь украинских и двадцать европейских операторов мобильной и фиксированной связи. С украинской стороны к заявлению присоединились: Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom и 3Mob.

Как отмечают в НКЭК, главным преимуществом обновленного Заявления стал более широкий круг его участников. Теперь к инициативе присоединились операторы фиксированной связи и международные транзитеры.

Также соглашение обеспечит стабильные межоператорские взаиморасчеты.

Война в Украине и ситуация с роццмингом:

8 апреля 2022 года 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.

Декларация была открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее когда-либо.

В период с июня по декабрь 2022 года количество абонентов в роуминге колебалось в пределах от 3,9 до 4,4 млн абонентов в месяц.

Реализация предварительного совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга в 25 государствах-членах ЕС, а также охватить страны, не входящие в ЕС.

В среднем на одного абонента в месяц голосовой трафик в международном роуминге увеличился с 17 мин до 52 мин, а трафик потребления данных в международном роуминге увеличился с 474 Мб до 3,6 Гб.

Вас также могут заинтересовать новости: