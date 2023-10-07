Fitch отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не оценивает кредитоспособность Белоруссии.

Fitch отозвало рейтинги Белоруссии, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), об этом говорится в заявлении Fitch Ratings.

"Отзыв рейтингов Белоруссии обусловлен отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента… У Fitch больше нет достаточной информации для поддержки рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги (или аналитическое освещение) Беларуси", - говорится в сообщении агентства.

Видео дня

Fitch

Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P.

В апреле 2023 года Fitch подтвердил дефолтный статус Беларуси. Беларусь неспособна выполнять свои долговые обязательства, считают аналитики.

В августе 2023 года Fitch понизило кредитный рейтинг первой экономики мира. Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА". Снижение рейтинга произошло на фоне ухудшения бюджетных показателей, растущего госдолга и постоянных противостояний вокруг вопроса о лимите госдолга.

В сентябре 2023 года Fitch изменило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год. Прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшился до 1,9% с 2,1%.

В Fitch рассказали, что ждет Киев до конца года. Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева в иностранной валюте на уровне "CC", в национальной - "CCC-".

Шкала кредитных рейтингов Fitch

AAA - Наивысший уровень кредитоспособности.

AA - Очень высокий уровень кредитоспособности.

A - Высокий уровень кредитоспособности.

BBB - Достаточный уровень кредитоспособности.

BB - Уровень кредитоспособности ниже достаточного.

B - Существенно недостаточный уровень кредитоспособности.

CCC - Возможен дефолт.

CC - Высокая вероятность дефолта.

C - Дефолт неизбежен.

RD - Ограниченный дефолт.

D - Дефолт.

Вас также могут заинтересовать новости: