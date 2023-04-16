Беларусь неспособна выполнять свои долговые обязательства, считают аналитики.

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD – ограниченный дефолт. Об этом сказано в комментарии агентства к беларускому рейтингу.

Отмечается, что в прошлом году Беларусь нарушила долговые соглашения с кредиторами и начала выплачивать свои долги не в долларах, а в национальной валюте. Недавно очередная выплата снова была осуществлена в местной валюте. Это в свою очередь стало результатом западных санкций, фактически отрезавших Беларусь от финансовой системы цивилизованного мира.

Кроме того, Fitch прогнозирует падение ВВП Беларуси на 1,3% в 2023 году и на 0,3% в 2024-м. Это тоже является результатом западных санкций.

Видео дня

Эксперты агентства подчеркивают, что дальнейшее военное сотрудничество с Россией и помощь ей в рамках войны против Украины увеличивает санкционные риски для Беларуси.

Ситуация в Беларуси

На днях беларуский диктатор Александр Лукашенко попросил у России помощи и защиты, поскольку Запад якобы нарушает данные Минску гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. Правда, на самом деле Беларусь этот документ никогда не подписывала.

На фоне растущей паранойи у беларуского руководства там уже хотят отправлять в армию студентов, наплевав на институт отсрочки от службы. С такой инициативой выступил глава Совбеза Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: