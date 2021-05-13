Тендер объявлен в системе Prozorro.

Национальный украинский оператор почтовой связи «Укрпошта» объявила тендер в системе Prozorro на постройку первого автоматизированного сортировочного центра в Киевской области с ожидаемой стоимостью 50 млн долл.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в соцсети Facebook.

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«От планов, кредитов и обсуждений мы перешли к конкретике и сегодня объявили тендер на постройку первого за 42 года автоматизированного сортировочного центра «Укрпошты» в Киевской области... Договор стройки – под ключ до 50 миллионов долларов, с гарантией и эксплуатацией», - написал он.

По словам Смелянского, существует два варианта реализации этого проекта.

«Вариантов 2: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны «Укрпошты», - сообщил гендиректор.

Согласно информации в системе Prozorro, проведение аукционов по двум вариантам запланировано на 31 мая.

Что этому предшествовало

В феврале компания сообщила, что начала поиск партнера для строительства на левом берегу в Киеве первого автоматизированного сортировочного центра.

В ноябре 2020 года Европейский банк реконструкции и развития утвердил кредит национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» в размере 63 млн евро на развитие логистической сети и мобильных отделений для сельской местности.

В октябре прошлого года Европейский инвестиционный банк принял решение выделить национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» 30 млн евро кредита на строительство трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и развитие IT-инфраструктуры.

Общая стоимость проекта развития логистической сети «Укрпошты» составляет 112 млн евро, из них кредит ЕБРР - 63 млн евро, кредит ЕИБ – 30 млн евро и собственные средства «Укрпошты» – 19 млн евро.

«Укрпошта»

«Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – более 11 тыс. отделений.

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Автор: Павел Степанец