Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета единогласно.

Главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" был избран академик Владимир Горбулин.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на странице в Facebook.

По его словам, сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета концерна, на котором рассматривались вопросы избрания главы наблюдательного совета.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Сам Горбулин во время заседания указал на важность реализации эффективной реформы "Укроборонпрома" и обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

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Владимир Горбулин: что о нем известно

Владимир Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины. Советник президента Украины (с 1999), директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября 2020 года переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

Был первым секретарем СНБО. Во времена пятого президента Петра Порошенко был членом политической подгруппы ТКГ в Минске.

Реформирование "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский 3 декабря назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

6 октября президент уволил Айвараса Абромавичуса с должности главы государственного концерна "Укроборонпром" и назначил временным руководителем концерна Игоря Фоменко.

В августе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал трансформацию госконцерна "Укроборонпром" и смену его менеджмента.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.

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Автор: Александр Топчий