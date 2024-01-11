Сейчас компания производит 5-6 минных тралов в месяц, но может больше.

Ведущее испанское издание EL PAÍS первыми побывали в секретном цехе компании Метинвест, где собирают минные тралы для танков - насущный инструмент для прорыва российских оборонительных линий. Эти тралы являются важной технологией для украинских военных, - идет речь в репортаже.

"Минные тралы Метинвеста начали применять летом прошлого года, в разгар контрнаступления на Запорожском направлении. Российские позиции на этом участке фронта, а также в Донецкой области, защищают наиболее плотно заминированные за всю историю войн поля, говорят военные эксперты. В сентябре прошлого года члены группы спецподразделения "Тор" подсчитали для EL PAÍS, что на этом направлении фронта может быть пять мин на квадратный метр, включая противопехотные и противотанковые мины", - пишет издание.

Сейчас компания производит 5-6 тралов в месяц, однако может больше. Для этого, впрочем, нужна поддержка от государства. Поскольку, учитывая сложность с получением международной поддержки, Украина остро нуждается в развитии собственного оборонного потенциала, указывают испанские журналисты.

Видео дня

"Сигналы от союзников Украины в НАТО указывают, что помощь будет получить значительно труднее. Республиканская партия в Конгрессе и Сенате США блокирует 61 миллиард долларов. Правительство Венгрии, близкий союзник Москвы, также заблокировало бюджет поддержки Европейского Союза в размере 50 миллиардов евро. В этом контексте приоритетной задачей президента Зеленского является стимулирование развития военной промышленности страны и привлечение крупных западных производителей оборонной продукции к созданию производственных центров в Украине", - отметили в испанском издании.

Крупные иностранные компании уже выразили готовность развернуть производство в Украине - об этом заявили в немецком концерне Rheinmetall и британской компании BAE. В то же время, учитывая рискованность инвестиций, иностранцы не спешат вкладывать средства в Украину, пишет EL PAÍS. Тогда на помощь приходит украинский частный бизнес.

"Акционер Метинвеста Ринат Ахметов остался верен Украине, в отличие от других донбасских бизнесменов. Его обязательства защищать Украину остались неизменными, и Метинвест присоединился к развитию оборонной промышленности. Это было сделано именно тогда, когда президент Украины назвал развитие национальной военной промышленности вопросом жизни и смерти", - пишет издание.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн - помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.