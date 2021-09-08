Развитие порта принесет также больше экспортных возможностей для украинских производителей и создаст новые рабочие места.

Администрация морских портов Украины и СП "Рисоил Терминал" (дочерняя компания швейцарской RISOIL S.A.) заключили договор о развитии Черноморского морского порта. Это предусматривает строительство новых причалов и углубление дна, чтобы принимать многотоннажные суда, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Этот проект обсуждался 13 лет, и наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это – 40 миллионов долларов прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и государство, и инвестор имеют гарантии и четко определенные обязательства", - говорит он.

Согласно договору, компания "Рисоил" построит на стыке причалов 10 и 11 порта "Черноморск" двусторонний пирс длиной почти 340 метров (с размещением двух причалов длиной 290 м). Проект предусматривает возможность принимать суда типа Panamax.

"Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, который способен принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - комментирует министр.

Со своей стороны, АМПУ должна провести дноуглубительные работы, увеличив глубину до 15 м. Администрация морских портов уже завершила работы на 67%.

По словам Кубракова, порт нуждался в таких работах уже 15 лет. Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства.

"Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие 5 лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не то что потеряем какие-то потенциальные возможности, но и начнем терять объемы экспорта так же быстро, как мы потеряли портовый транзит", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, президент Владимир Зеленский в феврале этого года анонсировал планы развития морской инфраструктуры и водного транспорта по программе "Большое строительство". Одним из направлений стала передача государственных портов в концессию - в частности, портов "Ольвия" и "Херсон".

Автор: Григорий Бондарь