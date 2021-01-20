В пресс-релизе Белого дома отмечается, Левандовски «заплатил значительную цену за свои действия и планирует посвятить свою деятельность продвижению общественного блага».

В свой последний день правления президент США Дональд Трамп издал серию помилований (всего 73 человека), среди которых оказался и бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски.

Об этом сообщает Engadget.

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Как пишет издание, в Белом доме отметили, Левандовски «заплатил значительную цену за свои действия и планирует посвятить свою деятельность продвижению общественного блага».

О какой конкретно сумме идет речь издание не уточняет. Сам Левандовски воздержался от комментариев.

История Левандовски

В 2020 году Энтони Левандовски признал себя виновным по одному из пунктов обвинения в краже материалов из Google, где он работал инженером по разработке беспилотных автомобилей.

Он загрузил на свой ноутбук тысячи различных файлов, перед тем как покинуть Google. Позже Левандовски основал свой стартап, который продал Uber. Во время вынесения приговора судья заявил, что данный случай кражи документов и электронной почты является «самым большим преступлением коммерческой тайны, которое он когда-либо видел».

Левандовски был приговорен к 18 месяцам в тюрьме. Суд обязал его выплатить $179 миллионов компании Google для разрешения контрактного спора, в то время как его ходатайство включало компенсацию в $756499 и штраф в размере $95000.

Мировое соглашение между Uber и дочерней компанией Google Waymo включало пакет акций на сумму около $245 млн на тот момент, а также содержало обещание не использовать технологию, похищенную у Google. В декабре Uber продала всю свою систему автопилота компании Aurora.

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Автор: УНИАН