Отмечается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин пересмотрят достигнутое соглашение.

Официальные представители США и Китая заявили, что согласовали рамочное соглашение для возобновления торгового перемирия и снятия ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов. При этом нет никаких признаков прочного урегулирования торговых противоречий.

Издание Reuters пишет, что министр торговли США Говард Лутник заявил, что рамочное соглашение "наполняет содержанием" женевскую договоренность о смягчении двусторонних пошлин. По его словам, новое соглашение "сбалансированным образом" снимет ограничения на экспорт из Китая редкоземельных минералов и магнитов, а также некоторые из недавних экспортных ограничений США.

В свою очередь вице-министр торговли Китая Ли Чэнган заявил, что в принципе достигнуто рамочное соглашение по торговле, которое будет представлено лидерам США и Китая.

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У сторон есть время до 10 августа, чтобы договориться о более всеобъемлющем соглашении по смягчению торговой войны, иначе пошлины подскочат с 30% до 145% со стороны США и с 10% до 125% со стороны Китая.

Изменчивая торговая политика президента США Дональда Трампа вызвала волнения на мировых рынках, привела к хаосу в крупных портах и обошлась компаниям в десятки миллиардов долларов в виде упущенной выручки и дополнительных затрат.

После достижения рамочного соглашения между США и Китаем мировые фондовые рынки восстановили потери после "Дня освобождения" Трампа и находятся вблизи рекордных максимумов. Инвесторы, пострадавшие от предыдущих потрясений, осторожно отреагировали на сделку, и индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,57%.

При этом в Китае появились признаки ослабления ограничений, поскольку несколько компаний заявили, что получили лицензии на экспорт от китайских властей.

Торговые переговоры США и Китая

12 мая Вашингтон и Пекин договорились о временном снижении тарифов на 90 дней: США снизили пошлины со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%. Вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия".

5 июня лидер Китая Си Цзиньпин и президент США провели телефонный разговор на фоне роста напряженности в торговой войне между странами.

9 июня стало известно, что представители США и Китая проведут новый раунд торговых переговоров в Лондоне. Американские переговорщики будут стремиться восстановить поставки важнейших минералов.

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