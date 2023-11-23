В прошлом году компания внесла в бюджет России около 117 млн долл. США.

Немецкая компания Knauf, один из крупнейших в мире производителей стройматериалов, внесена в перечень международных спонсоров войны, сообщается на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, основанием для этого стало то, что только за 2022 год Knauf уплатил в бюджет государства-террориста РФ около 117 млн долл. США. Кроме того, немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины.

При этом в НАПК отмечают, что Knauf также имеет действующие мощности по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в специальной экономической зоне "Алабуга" (Татарстан), на территории которой организовано российское производство БПЛА Shahed-136.

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"Всего с 1993 года Knauf вложила в экономику России более 1,65 млрд евро. Компания представлена в РФ десятью дочерними предприятиями, двадцатью заводами и почти тридцатью ресурсными центрами. Количество сотрудников немецкого производителя стройматериалов в РФ насчитывает 4 тыс. человек. Сегодня Knauf - крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли России", - сообщает НАПК.

В сообщении сказано, что руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом, в частности, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999-го по март 2022 года) имел статус почетного консула Российской Федерации.

В НАПК отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания официально дала понять, что не видит причин покидать рынок агрессора.

Также немецкие СМИ акцентировали внимание на том, что компания Knauf поддерживает мобилизацию своих сотрудников в ряды Вооруженных сил РФ. Речь шла о том, что российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто очень нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть тех, кто получил повестку, якобы даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

"Специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору. Это особенно цинично контрастирует с тысячами разрушенных жилых домов в Украине армией агрессора, финансируемой в том числе за счет налогов Knauf", - отмечают в НАПК.

Международные спонсоры войны-что известно

Как сообщал УНИАН в сентябре, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны.

Станки этих компаний агрессор использует для производства оружия. Отмечается, что Россия продолжает удерживать и покупать станки этих компаний несмотря на введенные против нее санкции.

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