Из-за частых беспорядков обанкротился старейший производитель оружия в США

В компании заявили, что банкротство произошло на фоне возросшего спроса на огнестрельное оружие, вызванного массовыми беспорядками в США...

Компания Remington Arms Co, являющаяся старейшим производителем оружия в США, объявила о банкротстве.

Об этом сообщает CNN.

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Компания начала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет пытаться продать бизнес.

Банкротство

В марте 2018 года Remington уже объявляла о банкротстве, провела реструктуризацию, после чего ее собственниками стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Remington искала, но так и не смогла найти потенциальных покупателей. В частности, компания вела переговоры с индейской резервацией Навахо.

Подразделения компании по выпуску оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности.

Компания Remington была основана в 1816 году, она производит оружие для охоты, спортивной стрельбы, а также для правоохранительных органов и армии. Первое банкротство Remington пережила в 1886 году.

Хронология событий

Продажи огнестрельного оружия в США резко выросли на фоне массовых беспорядков, которые спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года.

По состоянию на 9 марта 2020 года Соединенные Штаты удерживали первое место по продаже оружия в мире. Их доля от общего объема экспорта оружия в мире составляла 36 процентов. Вашингтон увеличил объемы экспорта оружия на 23 процента с 2015 по 2019 годы, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

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