По словам Чечеткина, сегодня оценка Rozetka выросла в 15 раз.

Сооснователь интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин отреагировал на информацию о возможности продажи этой платформы казахской компании Kaspi.kz

Об этом он сказал в коротком комментарии сайту dev.ua.

"Бред", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятной продаже интернет-магазина.

По его словам, с момента публикации этой информации оценка Rozetka выросла в 15 раз, "судя по предложению Гороховского". "Думаю стоит еще Безосу написать, может он тоже в торги вступит?",- отметил Чечеткин.

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Под "предложением Гороховского" он имел в виду пост в Facebook соучредителя monobank Олега Гороховского, назвавшего реальной стоимостью Rozetka цену в не менее $10 млрд.

"Лучше бы Rozetka сама пошла в эту сторону или объединилась с нами, например, а так эта сделка будет похожа на продажу сырья для переработки в SuperApp", - написал он.

Продажа Rozetka: что известно

Ранее сегодня СМИ сообщали, что казахская компания Kaspi.kz планирует покупку онлайн-ритейлера Rozetka. Она якобы ведет переговоры с нынешними владельцами украинской интернет-платформы.

Kaspi.kz в Украине

Первой покупкой Kaspi.kz в Украине стала межбанковская платежная система Portmone, которую компания Kaspi Pay приобрела в июле 2021 года.

Впоследствии стало известно о покупке украинского "БТА Банка" для получения банковской лицензии в Украине.

Автор: Юрий Годован