Стоимость Rozetka может составлять от $600 млн до $889 млн / фото rozetka.com.ua
Казахская компания Kaspi.kz планирует покупку онлайн-ритейлера Rozetka.
Об этом сообщает AIN.
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Kaspi.kz уже ведет переговоры с нынешними владельцами компании Rozetka.
Стоимость Rozetka может составлять от $600 млн до $889 млн.
Kaspi.kz в Украине:
Первой покупкой Kaspi.kz в Украине стала межбанковская платежная система Portmone, которую компания Kaspi Pay приобрела в июле 2021 года.
Впоследствии стало известно о покупке украинского "БТА Банка" для получения банковской лицензии в Украине.