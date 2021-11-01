Kaspi.kz уже ведет переговоры с нынешними владельцами компании Rozetka.

Казахская компания Kaspi.kz планирует покупку онлайн-ритейлера Rozetka.

Об этом сообщает AIN.

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Kaspi.kz уже ведет переговоры с нынешними владельцами компании Rozetka.

Стоимость Rozetka может составлять от $600 млн до $889 млн.

Kaspi.kz в Украине:

Первой покупкой Kaspi.kz в Украине стала межбанковская платежная система Portmone, которую компания Kaspi Pay приобрела в июле 2021 года.

Впоследствии стало известно о покупке украинского "БТА Банка" для получения банковской лицензии в Украине.

Автор: Елена Коваленко