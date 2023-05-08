Также Лихтенштейн планирует принимать депозиты в биткоинах с немедленным обменом на национальную валюту.

В Лихтенштейне планируют разрешить оплачивать биткоинами некоторые государственные услуги.

Как сообщает Reuters, об этом в интервью одному из немецких изданий заявил премьер-министр страны Даниэль Риш, не уточнив при этом конкретных сроков данного нововведения.

Риш также заявил, что страна планирует принимать депозиты в биткоинах, с немедленным обменом их на национальную валюту Лихтенштейна, швейцарский франк.

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По его словам, крупных рискованных операций с государственным бюджетом не планируется, однако возможны инвестиции государственных резервов в биткоин в будущем.

"Криптовалюты, такие как биткоин, по-прежнему слишком рискованны. Но эта оценка, конечно, может измениться", - сказал премьер Лихтенштейна.

Рынок криптовалют - последние новости

В последнее время биткоин становится все дороже. Так, если в начале года он стоил 16,5 тыс. долларов, то в середине апреля - 30,97 тыс. долл. На сегодня, согласно данным Coinmarketcap, биткоин немного просел - до 27,9 тыс. долларов.

Криптовалюты также становятся все популярнее. В частности, Twitter предоставил возможность пользователям поощрять любимых блогеров, в том числе и в биткоинах.

В то же время Международный валютный фонд выступает против признания криптовалют платежным средством, опасаясь, что широкое внедрение криптоактивов может негативно повлиять на монетарную политику.

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