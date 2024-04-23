Такой механизм может приносить €3 млрд в год.

Европейский Союз разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель

"Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно. Теперь такие доходы находятся на отдельных накопительных счетах", – отметил он.

Боррель подчеркнул, что такой механизм изъятия доходов от российских активов может приносить €3 млрд в год.

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"Эти доходы не принадлежат России, поскольку не являются суверенными активами, ведь есть разница между капиталом и доходом от него", – добавил он.

Замороженные активы РФ: другие новости

Швейцария заблокировала 14,3 миллиарда долларов российских активов, находящихся в стране. Так, заморожено 17 объектов недвижимости, а также роскошные автомобили, произведения искусства и мебель.

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов для Украины. Это решение поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против.

Известно, что в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов. Однако теперь этот законопроект должен одобрить Сенат США.

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