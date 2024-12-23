Пакет будет содержать меры против конкретных секторов российской экономики, "которые до сих пор не были охвачены вообще или были охвачены в недостаточной степени".

Европейский Союз намерен принять очередной, 16-й пакет санкций против России 24 февраля 2025 года, в третью годовщину войны России против Украины. Об этом сообщает Welt, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Брюсселя.

Европейские дипломаты заявили, что пакет призван стать "четким сигналом" для Москвы и будет содержать "меры против конкретных секторов российской экономики, которые до сих пор не были охвачены вообще или были охвачены в недостаточной степени".

Кроме того, 16-й пакет санкций будет включать дополнительные санкции для лиц и организаций, которые "рассматриваются как пропагандисты российского режима и ответственные за подрыв территориальной целостности Украины", добавили они.

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В то же время в Брюсселе заявили, что отследить причастность отдельных лиц к так называемым гибридным российским атакам и доказать их причастность к преступлению будет "непросто". По этой причине пока не решено, будут ли 24 февраля введены санкции за шпионаж в пользу России и дезинформацию.

Санкции Евросоюза против России

Как сообщал УНИАН, в середине декабря ЕС принял 15-й пакет санкций против России. Новые ограничения касаются, в частности, российского теневого флота.

В целом Совет ЕС согласовал введение ограничений против 84 физических и юридических лиц. Речь идет о 54 лицах и 30 компаниях, которые ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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