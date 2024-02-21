Ограничительные меры должны быть введены перед второй годовщиной полнометражного вторжения РФ в Украину.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение ввести 13-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил редактор "Радио свобода" Рикард Йозвяк в сети X (бывший Twitter).

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций Евросоюза против РФ. Должны быть обнародованы непосредственно перед годовщиной на 24 февраля", – сообщил Йозвяк.

Также, было одобрено отдельное решение о продлении еще на шесть месяцев санкций в отношении более 1900 человек и компаний из России и Беларуси.

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По его словам, Венгрия хотела устранить из санкционного списка ряд лиц, но ей этого не удалось. Речь идет о таких лицах как Алишер Усманов, Вячеслав Кантор и Никита Мазепин.

Обновлено в 12:07. На странице председательства Бельгии в Совете ЕС подтвердили утверждение санкций.

"Послы ЕС только согласовали принципиально 13-й пакет санкций в рамках агрессии России против Украины. Этот пакет является одним из самых широких, утвержденных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля", – говорится в сообщении.

В то же время президент ЕК Урсула фон дер Ляен поприветствовала принятие новых ограничений для РФ и раскрыла некоторые детали.

"Я приветствую соглашение о нашем 13-м пакете санкций против России. Мы должны продолжать унижать военную машину Путина. Имея в общей сложности 2000 списков, мы оказываем высокое давление на Кремль. Мы также сокращаем доступ России к беспилотникам", – добавила президент ЕК.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, ожидается, что 13 пакет санкций будет самым слабым среди всех ограничительных мер, введенных Евросоюзом со времени полномасштабного вторжения РФ. Ожидается, что эти санкции будут предусматривать ограничения для физических и юридических лиц. В то же время, в этом пакете не будет новых запретов на российский импорт.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекратит блокировать новый пакет санкций Евросоюза против России, поскольку для этого больше нет причин.

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