От полного запрета рекламы брендов производителей алкоголя выиграет лишь теневой бизнес, как рекламный так и производителей контрафактной алкогольной продукции.

Исследования показали, что не существует прямой корреляции между наличием рекламы алкогольной продукции в СМИ и уровнем ее потребления несовершеннолетними.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, посвященной возможному полному запрету рекламы в СМИ никотина и алкоголя Верховной Радой, заявил председатель наблюдательного совета ЧАО «Укрпиво», и.о. генерального директора ЧАО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА» Денис Хренов.

Он напомнил, что реклама алкоголя, которая создает новый спрос, в Украине запрещена уже давно. Кроме того, алкогольная индустрия имеет и собственные ограничения относительно рекламы продукции. Речь идет в первую очередь о детях, также о водителях, о тех, кто из-за состояния здоровья не может потреблять алкоголь.

Относительно рекламы, направленной на распределение спроса, на конкуренцию между видами спиртного, он разрешен в мире, поскольку не создает нового спроса.

Читайте такжеТотальный запрет рекламы никотина и алкоголя в СМИ ежегодно будет приносить медиарынку убытки на $130 миллионов - эксперты"Статистика и практика многих стран свидетельствует, что такая реклама не создает нового спроса. Несмотря на мировой рост рекламного бюджета потребление алкогольной продукции не растет. В странах с более жестким ограничением рекламы нет меньшего уровня потребления алкоголя. В частности в Хорватии, Эстонии, Литве, Франции, где жесткие рекламные ограничения, уровень потребления алкоголя высок. Зато в странах с либеральным рекламным законодательством в Бельгии, Нидерландах, Германии уровень потребления алкоголя среди детей и молодежи является низким. Поэтому реклама, конечно, является фактором, но на последнем месте. На первом же - поведение родителей, окружение, друзья, культурная среда. Все это создает отношение ребенка к алкоголю", - сказал Хренов.

Он также добавил, что более эффективным являются строгий контроль доступа к алкоголю и контрпропаганда его употребления в художественных фильмах. В пример он привел США, где даже человеку, явно совершеннолетнему на вид, никогда не продадут алкоголь без предъявления ID-карты. Также там не запрещают фильмы со сценами употребления алкоголя несовершеннолетними, а наоборот показывают, как его потребление приводит к разрушению отношений, потере друзей.

Вместе с тем он отметил, что полный запрет рекламы алкоголя приведет к увеличению теневого рынка как алкоголя,так и его рекламы. Он пояснил, что сегодня в интернете уже предлагают купить спиртное по цене, вчетверо ниже минимально возможной у легального производителя. В случае же полного запрета рекламы доля тени возрастет существенно.

"У нас более 50% рынка крепкого алкоголя находится в тени. Если мы завтра запретим рекламу алкоголя в интернете, то как сегодня, так и завтра там не перестанут рекламировать и продавать нелегальный алкоголь по явно сниженным ценам. То есть теневой бизнес как рекламировал, так и будет рекламировать. А с запретом легальной рекламы еще и увеличится. Это будет большой подарок теневикам. Поэтому надо не придумывать новые запреты, а выполнять существующие, в частности касательно контрафактного спиртного", - подчеркнул он.

Запрет рекламы алкоголя: что известно

27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 22 закона «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212).

Этим законопроектом предлагается фактически запретить рекламу любой алкогольной или никотиносодержащей продукции всеми СМИ, в том числе электронными.

Игроки медиарынка оценивают, что в случае принятия законопроекта №4212, потери СМИ достигнут 130 млн долларов в год. В условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, это угрожает существованию масс-медиа в целом.

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Автор: Иван Бойко