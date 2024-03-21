Ко второму чтению были изъяты нормы об определенных ограничениях для военных, касающихся публикации информации в Интернет.

Верховная Рада Украины проголосовала за закон по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

"Парламент принял законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. "За" в целом - 296", - сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram

Нардеп отметил, что проект был значительно доработан: "Поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию. Установлена на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн грн семье защитника в случае его гибели".

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По информации Железняка, ко второму чтению были изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.

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В декабре прошлого года в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту - №10313. Документ зарегистрирован депутатами разных фракций.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что он разработан "с целью усовершенствования механизмов обеспечения некоторых прав военнослужащих, в частности, на информацию, медицинское обеспечение, отпуска, пенсионное обеспечение, а также прав полицейских на одноразовую денежную помощь в случае гибели (смерти), определения потери трудоспособности". Отмечалось, что проект закона предусматривает правовое регулирование и других вопросов, связанных с реализацией прав военнослужащих и военных должностных лиц во время прохождения военной службы.

Законопроект №10313 содержал норму, согласно которой военнослужащие не имеют права распространять в медиа и сети Интернет информацию, которая позволяет определить (в частности путем обработки, анализа и обобщения с помощью специального программного обеспечения):

геопространственные данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих во время выполнения возложенных на них задач;

характер этих задач и силы и средства, привлеченные к их выполнению.

22 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект.

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