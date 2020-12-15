Участники Master of Public Administration убеждены, что программа, отмеченная на международном уровне, является очень важной для Украины.

Победа международного уровня – проект Группы Метинвест Master of Public Administration занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития-2020" в категории "Экономическое развитие".

Эта программа создана для обучения представителей органов местного самоуправления.

Участники Master of Public Administration убеждены, что программа, отмеченная на международном уровне, является очень важной для Украины. Она будет помогать местным властям готовить новое поколение управленцев для более эффективного формирования бюджетов, управления коммунальным имуществом, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни людей.

"Проект МРА – инновационный, он дает понимание тех процессов, которые не преподаются в университете и о которых не прочитаешь в книжках. Проект разработан для местных управленцев и он позволит таким людям принимать взвешенные и правильные решения, которые направлены на улучшение жизни людей", – отметил начальник юридического управления Запорожского облсовета Егор Мороз.

Программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится ежегодно, а сегодня обучение проходят 58 руководителей органов местного самоуправления из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровская и Мелитополя.

"Мы изучаем лучшие мировые практики, чтобы применять их в наших городах и в государстве. Каждый из нас специалист только в узкой области. А благодаря этой программе мы понимаем и видим, как должно развиваться государство и все вокруг должно крутиться вокруг людей, чтобы им было комфортно", – пояснил директор КП "Зеленстрой" Мариуполя Петр Чекер.

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Автор: УНИАН