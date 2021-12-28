С ноября 2021 года продажи этих вещей выросли на 178%.

Самым популярным товаром конца 2021 года по статистике считают эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковым пакетам.

Как рассказали специалисты площадки авторских товаров в комментарии "Сегодня", спрос на экологические замены пластика, таких как эко-сумки, тканевые мешочки, авоськи начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

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Эксперты связывают это с законом о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелась на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили распространение бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Это будет первый этап ограничений. Всего предусмотрено три таких этапа. Запрет касается магазинов, супермаркетов, заведений питания и сферы предоставления услуг. На биоразлагаемые, а также сверхтонкие пластиковые пакеты, являющиеся первичной паковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда, требования пока не распространяются. Это исключение действует до 2023 года.

К нарушителям упомянутого выше закона будут применяться административно-хозяйственные санкции, а именно штрафы от 1700 до 3400 гривень. За повторное нарушение сумма составит от 3400 до 8500 гривень. Штраф уплачивает субъект хозяйствования в течение 15 дней со дня получения копии постановления.

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